Erfgoeddag in Vleeshuismuseum 20 april 2018

02u29 0

Naar aanleiding van Erfgoeddag, gaat op zondag 22 april het project 'Exposure' van start in het Vleeshuismusem van Dendermonde. Een groep inwoners uit Dendermonde kreeg de vraag om hun favoriete museumobject te kiezen.





Het resultaat is een verrassende keuze van objecten uit de vaste collectie en museumreserves. Die worden allemaal tentoongesteld, vergezeld van bijhorende mooie persoonlijke verhalen. Tijdens de Erfgoeddag worden de al gekozen elementen uit de ommegangen speciaal in de verf gezet. Er hoort ook een gevarieerde muzikale omkadering bij. Stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek start de dag feestelijk op zijn mobiele beiaard en brengt een instrumentale versie van de ommegangliederen. Nadien geeft serpentiste Berlinde Deman een korte duiding over dit instrument en brengt muziek uit diverse tijdperken. Veel serpentspelers zijn er niet meer.





Het instrument is op zijn minst zeldzaam te noemen. Nadien brengt een koorgroep een vocale interpretatie van eeuwenoude liederen van ambachtslui, schuttersgilden en rederijkerskamers. Vera Steenput besluit de namiddag op haar draaiorgel met het Ros Beiaard-lied. Iedereen is welkom vanaf 14 uur, aan het Vleeshuismusem op de Grote Markt in Dendermonde.





(DND)