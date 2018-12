Erfgoedcel bundelt volksverhalen in leuk boek Nele Dooms

20 december 2018

13u18 0 Dendermonde ‘Niet bang te krijgen’. Zo heet het nieuwe boek van Erfgoedcel Land van Dendermonde. De publicatie bundelt negen volksverhalen uit de Dendermondse regio om ze te bewaren voor het nageslacht. Jeugdauteur Do Van Ranst uit Hamme zette zich aan het schrijven om van de reeks mysterieuze verhalen één geheel te maken.

‘Hoe Vuilaerde Schoonaerde werd’, ‘De heks in het bos van Buggenhout’, en ‘Het hemd van de geest te Lebbeke’. Het zijn enkel van de negen volksverhalen die nu nooit meer verloren zullen gaan, dankzij de Erfgoedcel Land van Dendermonde. “Het boek is een deel van ons project rond dialecten, volksverhalen en volksliedjes”, zegt Sofie Teugels van de Erfgoedcel. “De Erfgoedcel is actief in negen gemeenten rond Dendermonde en we willen zoveel mogelijk immateriaal erfgoed inventariseren en veilig stellen voor de toekomst. Ook dialect en volksverhalen horen daarbij. Zo zijn we bijvoorbeeld ook volop bezig om dialectwoordenboeken uit de streek te digitaliseren. En tijdens de Verwendag in de bibliotheken brachten we al magneten met koelkastpoëzie in dialect uit.”

Negen verhalen

Voor het nieuwe boek ging de Erfgoedcel op zoek naar alle volksverhalen in de Dendermondse regio. “Dat zijn er heel wat”, zegt Sofie De Veirman. “Wij maakten een inventaris en vroegen jeugdauteur Do Van Ranst uit Hamme om ervoor te zorgen dat we hier een boek rond konden uitgeven. Hij maakte een selectie van negen verhalen, voor elke gemeente in ons werkingsgebied één, en goot ze samen tot één verhaal.”

Het resultaat is het voorleesboek ‘Niet bang te krijgen’. Daarin gaat Lisse ‘s nachts op avontuur doorheen het Land van Dendermonde. Tijdens haar zwerftocht leert ze allerlei vreemde figuren, hoofdpersonages uit de volksverhalen, kennen en hoort ze de gekste verhalen. Lisse leert bijvoorbeeld ook De Lange Man van Zele kennen en Osschaert, de kwelduivel van Hamme en de Zwarte Madam uit Berlare. Van Ranst zorgde voor een eigen insteek, maar bleef de inhoud van de volksverhalen trouw.

“Mooie tekeningen van Wim Finck uit Wetteren maken dit pareltje compleet”, zegt Teugels. “Met Do en Wim is het boek ook helemaal gemaakt met medewerkers uit de eigen regio. Een eerste kennismaking met het voorleesboek vond tijdens het vuur- en lichtfestival Wintering in Baasrode plaats. De reacties waren onverdeeld positief en daar zijn we erg blij om.”

Op de officiële voorstelling van ‘Niet bang te krijgen’ is het nog wachten tot het voorjaar, tijdens de Jeugdboekenweek. Maar het boek is nu al te verkrijgen bij de Erfgoedcel aan 5 euro. “We plannen ook een tournee langs alle negen de gemeenten om het boek er voor te stellen en Do zal dan voorlezen uit het werk”, zegt De Veirman. “De prijs houden we bewust laag, om de verhalen echt toegankelijk te maken voor iedereen.”

Info: info@egclandvandendermonde.be.