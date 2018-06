Eretekens voor laureaten van de arbeid 26 juni 2018

Zes laureaten van de arbeid van Dendermonde kregen een plechtige ontvangst in het stadhuis. Dat gebeurde vlak voor de start van de gemeenteraadszitting. Allemaal ontvingen ze een ereteken voor hun jarenlange inzet in hun beroepssector. Van de lokale politie van Dendermonde waren vijf leden aanwezig. Zij ontvingen een gouden ereteken in de sector Politie- en Civiele Veiligheidsdiensten. Het gaat om Kristel Baetens, Peter Cooreman, Luc De Batselier, Christel De Clercq, Patrick Vandenhove. Er werd ook één zilveren ereteken in de sector OCMW uitgereikt. Dat ging naar Myriam De Valck.





(DND)