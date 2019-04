Enthousiaste sportievelingen rijden nieuw cross- en mountainebikeparcours in Nele Dooms

03 april 2019

17u49 0 Dendermonde Het nieuwe cross- en mountainbikeparcours aan de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde is officieel een feit. Enkele tientallen enthousiaste sportievelingen reden het parcours woensdagnamiddag, in het bijzijn van schepen van sport Nele Cleemput (CD&V), in.

Het idee voor het mountainebikeparcours kwam van Dendermondenaar Bert Menten, die voor zijn zoon meer trainingsmogelijkheden dichter bij huis wilde. Mountainebikeroutes zijn in verschillende omliggende gemeenten van Dendermonde dan wel niet vreemd, de Ros Beiaardstad had er tot nu toe geen. Om daar verandering in te brengen, trok Bert Menten naar de sportdienst met een voorstel er zelf eentje uit te bouwen. Een nog onontgonnen, heuvelachtig terrein achter de parking van de sportcampus van Sint-Gillis bleek ideaal.

“De wildgroei aan planten en struiken ruimde plaats voor een uitdagend traject met onder andere hellingen, versterkingen met houten planken, trappen en een wasbord”, zegt Menten. “Voor elke uitdaging is ook altijd een alternatief voorzien voor beginners, dat wat laagdrempeliger is. Het parcours is ideaal om te oefenen, te trainen, techniek aan te leren.”

Schepen van sport Nele Cleemput (CD&V) doopte het project tot “crossen in de bossen”. “We hebben met de stad het idee van Menten heel graag ondersteund”, zegt ze. “De stad zorgde voor de noodzakelijke signalisatie van deze ongeveer twee kilometer lange crossroute. Die brengt mountainbikers langs bossen en velden. Maar ook lopers kunnen er gebruik van maken.”