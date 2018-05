Energiecoöperaties in de kijker 18 mei 2018

02u45 0

Het stadsbestuur van Dendermonde en Vormingplus Waas en Dender organiseren een informatie- en inspiratieavond rond burgercoöperaties en energiecoöperaties. Dit kadert binnen het Burgemeestersconvenant, waarbij ook Dendermonde zich engageert om tegen 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten. Om die klimaatdoelstellingen te halen, moet volop ingezet worden op energiebesparing en hernieuwbare energie. In heel wat landen verenigen burgers zich al jarenlang om hun energievoorziening in eigen handen te nemen, met bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van een school of vereniging. Burgercoöperaties zijn in opmars. Tijdens de infoavond horen aanwezigen hoe zo'n coöperatie werkt en hoe je eraan begint. Jan De Pauw van Rescoop.Vlaanderen geeft uitleg op dinsdag 22 mei. Het infomoment start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Cultuurcentrum Belgica, Kerkstraat. De toegang is gratis. Info:





waas-en-dender@vormingplus.be. (DND)