Empro informeert buurt op vraag van stad 27 februari 2018

02u47 0

Het bedrijf Empro Europe, gevestigd op industrieterrein Hoogveld in Dendermonde, organiseert vanavond een infovergadering. Dat gebeurt op vraag van het Dendermondse stadsbestuur, nadat omwonenden van het Hoogveld uit Baasrode en Sint-Gillis al maanden klagen over serieuze geurhinder en stank afkomstig van het bedrijf.





De Vlaamse milieuinspectie heeft Empro verschillende maatregelen opgelegd om het probleem op te lossen. Zo komt er een nieuwe filterinstallatie die geurhinder moet tegen gaan. Op vraag van de stad zal het bedrijf nu de buurtbewoners infomeren over zijn werking en de werken aan de nieuwe filterinstallatie.





Ondertussen blijven omwonenden klagen over stank. "Zo hebben we de laatste tijd vooral geurhinder gehad in de regio van het Hoeksken in Sint-Gillis-Dendermonde", zegt Tomas Mannaert van het actiecomité. "Wij willen gewoon dat dit ophoudt."





Empro vestigde zich enkele jaren geleden in de gebouwen van het vroegere slachthuis Verhelst. Het is een productiebedrijf om pluimen van kippen te verwerken voor een basis van petvoeding en cosmetica. Voor de infovergadering zijn de eerste resultaten van de nieuwe filterinstallaties bekend en bewoners kunnen aangeven of er nog sprake is van hinder. Na de uiteenzetting van het bedrijf kunnen aanwezigen vragen stelllen.





Iedereen is welkom tijdens de informatievergadering vanavond om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Technisch Centrum, aan het Hoogveld 28 in Dendermonde. Parking en fietsenstalling zijn via Vosmeer te bereiken. (DND)