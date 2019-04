Ellie maakt viergeslacht compleet Nele Dooms

12 april 2019

Baby Ellie Emanuel uit Baasrode maakt haar familie helemaal gelukkig. Niet alleen door haar komst, maar ook omdat ze voor een viergeslacht zorgt. Fiere mama is Jana Tieleman. Oma Hilde Van Mulders is alvast van plan om haar kleinkind te vertroetelen. En ook overgrootmoeder Sulvana Van den Bossche is razend trots. Alleen wonen aan de Schuurkouter in Baasrode. Tijdens een babyborrel in zaal ‘t Meirkenshof in Baasrode werd goed geklonken op de geboorte van Ellie.