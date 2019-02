Ellenlange gemeenteraad door overload aan stemmingen Nele Dooms

15u57 0 Dendermonde Een ellenlange gemeenteraad is het geworden in Dendermonde, woensdagavond. Oorzaak? Een hele resem stemmingen.

De agenda telde heel wat punten om afvaardigingen van de stad in intercommunales en verenigingen allerhande aan te stellen. Dat is gebruikelijk bij elke start van een nieuwe legislatuur. Normaal verloopt dat in Dendermonde ook vrij vlot. Alle oppositiepartijen spreken immers onderling af wie men namens de oppositie voor welke functie voordraagt. Dat voorkomt dat er over elk punt gestemd moet worden. Alleen draaide dat woensdagavond, het mag zelfs nacht heten, helemaal anders uit.

Daar speelde oppositiepartij Vlaams Belang een grote rol in. Die eiste voor elke aanstelling immers een schriftelijke, geheime stemming en dat nam heel veel tijd, én papier, in beslag. Een soort weerwraak was het, voor de beslissing van de huidige meerderheidscoalitie CD&V en N-VA om ervoor te zorgen dat Vlaams Belang geen raadgevende stem kreeg in de Cultuurdijk. “Dat zou een doorbreking van het cordon sanitair zijn, dat kunnen we niet maken”, wierp Lien Verwaeren, fractieleider voor CD&V op.

Verwaeren vroeg de stemming, zodat de kandidatuur van Johan Daman werd weggestemd. “Uit protest tegen deze ondemocratische gang van zaken eisen we voor alle verdere aanduidingen en afvaardigingen de stemming”, zei een boze Barbara Pas (VB). Gevolg was dat de vergadering uitliep tot 2.15 uur ‘s nachts. Niet door discussies over belangrijke dossiers, wel met bolletjes kleuren.