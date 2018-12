Elektriciteitskast in woning vat vuur, schade blijft beperkt Koen Baten

07 december 2018

Op de Heirbaan in Dendermonde ter hoogte van de Argenta bank is deze avond in een woning een elektriciteitskast uitgebrand. De bewoners waren thuis op het moment van de feiten en verwittigden de brandweer. Het vuur ontstond in de garage. In de garage stond ook een wagen, maar deze kon tijdig naar buiten gebracht worden waardoor hij geen schade opliep. De elektriciteitskast is wel volledig vernield waardoor de bewoners geen elektriciteit meer hadden en de nacht elders moesten doorbrengen. De bewoners zelf raakten niet gewond. Ook de schade bleef gelukkig beperkt tot de elektriciteitskast in de garage.