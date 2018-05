EIVC koor viert verjaardag met uniek concert 25 mei 2018

Het European Inter.voiceS Choir (EIVC) uit Dendermonde viert haar vijftiende verjaardag met een uniek concert. "Repeteren doen we sinds 2003", zegt Hans Michiels. "Dat gebeurt onder leiding van Ludwig Van Gijsegem. We zijn allemaal zangers met een academische vocale vorming. We brengen grote symfonische werken, maar ook meer intieme uitvoeringen van de middeleeuwen tot nu, met onder andere de Requiems van Verdi, Brahms, Fauré en Mozart. Om onze verjaardag te vieren trekken we nog eens alle registers open." In de Sint-Egidiuskerk brengt EIVC de Mariavespers van Claudio Monteverdi, een meesterwerk in de Westerse muziekgeschiedenis. Het concert begint om 15 uur. Info en tickets: b.de.wilde@lagioia.be of 0474/53.53.75 (DND)