Eitjes met Bart Moeyaert

15 november 2018

Bart Moeyaert, schrijver van kinderboeken, poëet, kunstenaar en maker van de voorstelling Broere, komt naar Dendermonde. De voorstelling is gebaseerd op zijn gelijknamige verhalenbundel. Daarin beschrijft Moeyaert zijn jeugd als jongste van zeven broers. In de versie op de planken komen woord, muziek en sfeer samen. In Dendermonde brengt Moeyaert de voorstelling op donderdag 29 november om 20 uur in Cultuurcentrum Belgica. Naar aanleiding daarvan organiseert CC Belgica op zondag 18 november een ontbijtgesprek met de schrijver. Dat kadert in het project ‘Eitjes met’, waarbij een artiest die op de planken staat in Belgica samen ontbijt en praat met zijn publiek. Met Moeyaert aan tafel schuiven kan zondag om 10 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Belgica in de Kerkstraat. Deelnemen kost twaalf euro. Info en reservatie op 052/20.26.26 of www.ccbelgica.be.