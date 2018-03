Eitje met Frank Vander Linden 09 maart 2018

Cultuurcentrum Belgica is toe aan een volgende editie van "eitjes op zondag". Traditioneel wordt dan een artiest uitgenodigd die dit seizoen in Belgica optreedt. Samen met andere geïnteresseerden schuift hij aan bij de ontbijttafel. Deze keer is Frank Vander Linden, stichtend lid van De Mens, aan de beurt. Hij heeft een nieuwe soloplaat klaar. De zanger vertelt over zijn inspiratiebronnen en waarom hij voor een soloplaat koos. Frederik Goossens legt hem samen met jullie het vuur aan de schenen. "Een eitje met Frank" vindt plaats op zondag 11 maart om 10 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in Cour & Jardin, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 11 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)