Eindelijk geld van NMBS voor stationsprojecten 09 maart 2018

Dendermonde heeft eindelijk zekerheid dat de NMBS de komende jaren geld uittrekt voor stationsprojecten in de stad. De bevestiging kwam met een brief van minister van Mobiliteit François Bellot.

Al jaren zijn er plannen voor een heropwaardering van de stationsomgeving van Dendermonde en een heraanleg van het stationsplein van Schoonaarde. Daar kwam nog niet veel van in huis, omdat er geen fiat was over de budgetten die van de NMBS moesten komen. Met de nieuwe goedgekeurde meerjarenplanning van de spoorwegen komt daar nu verandering in. Uit dat budget blijkt dat de NMBS zo'n vier miljoen euro uittrekt voor de stationsomgeving van Dendermonde. Daar staan de aanpak van de stationsparking, realisatie van extra fietsenstalling en aanpassen van perrons, zodat ze hoger en comfortabeler zijn, op het programma.





Voor het stationsplein van Schoonaarde voorziet de NMBS 1,25 miljoen euro. Die centen moeten dienen voor aanpassingen van perrons, met onder andere overkappingen, en nieuwe en grotere fietsenstallingen, net als de volledige heraanleg van de wegenis en riolering van parking en stationsplein. De stad verwacht dat deze werken nog voor het bouwverlof deze zomer kunnen starten.





Bijkomend voorziet Infrabel ook de nodige budgetten om studies op te starten rond een mogelijke heropening van de spoorlijn 52 Dendermonde-Puurs en spoorlijn 57 Dendermonde-Aalst. (DND)