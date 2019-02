Eindelijk: drukke Zeelsebaan krijgt gescheiden fietspaden en ventweg in 2020 Nele Dooms

20 februari 2019

16u30 0 Dendermonde Goed nieuws voor de Zeelsebaan in Grembergen. De heraanleg van deze gevaarlijke en drukke steenweg zal in 2020 plaatsvinden. Naast gescheiden riolering komen er apart gelegen fietspaden en een ventweg. Een aannemer wordt nog dit jaar gezocht.

De Zeelsebaan is één van de gevaarlijkste plekken in Dendermonde. Naast duizenden wagens en vrachtwagens maken dagelijks ook honderden fietsers van de weg gebruik, heel vaak ook jonge scholieren. Die rijden daarbij vlak naast snelle wagens, zonder enige afscheiding. Jaarlijks doen zich op het traject gemiddelde tussen de vier en elf ongevallen met gewonden voor. In 2009 gebeurde er zelfs een dodelijk ongeval. Een fietser werd ter hoogte van het Ros Beiaardcomplex door een chauffeur van het fietspad gemaaid en liet niet veel later het leven.

“De knelpunten op het traject zijn gekend”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “De rechte weg nodigt uit om veel te snel te rijden en het wegdek verkeert in heel slechte staat. De fietspaden op de Zeelsebaan zijn bovendien uiterst smal en enkel van de rijweg gescheiden door een stippellijn.”

Gelukkig is beterschap eindelijk in zicht. Het deel van de Zeelsebaan tussen de verkeerslichten aan de Martelarenlaan en het Kleinzand krijgt in 2020 haar langverwachte make-over. “Hoewel de plannen al eens tijdens een infovergadering in 2013 werden voorgesteld, was het toch nog lang wachten”, weet Dierick. “Er waren onteigeningen nodig om dit project te kunnen realiseren en dan ben je voor een hele tijd vertrokken. Er was nochtans gekozen voor het ontwerp waarvoor de minste onteigeningen nodig waren, maar toch had ook dat wat voeten in de aarde. Gelukkig is dat nu rond en kunnen we verder.”

Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest liet het Dendermondse stadsbestuur weten dat de procedure om een aannemer aan te stellen nog voor het bouwverlof van 2019 wordt opgestart. “Wij gaan de omwonenden nog eens uitnodigen om hen de definitieve plannen en de fasering en timing voor te stellen”, zegt Dierick. “De nutsmaatschappijen zullen in het najaar dit jaar al aan de slag gaan voor aanpassingen aan de nutsleidingen. En dan staat niets nog in de weg om de werken begin 2020 te laten aanvatten.”

Het ontwerp voorziet in de aanleg van gescheiden riolering over het hele traject, zodat vervuild afvalwater in de toekomst niet meer in grachten en beken in de omgeving terechtkomt. De grachten langs de weg krijgen ook weer meer ruimte door ze in open bedding aan te leggen. Om conflicten tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer voor de aanpalende woningen te voorkomen, zal een ventweg aangelegd worden tussen de verkeerslichten en Kleinzand. Nieuwe fietspaden worden verhoogd aangelegd. Waar verkeer zeventig kilometer per uur mag rijden, komt er bovendien een extra groene buffer tussen fietspad en rijweg.

De heraanleg zal een dik jaar duren en kost zo’n 1,7 miljoen euro.