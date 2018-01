Eindelijk: comfortabel fietspad naar Kalendijk 02u44 0 Geert De Rycke Het fietspad naast het ziekenhuis tussen de Kroonveldlaan en de Kalendijk ligt er momenteel allesbehalve goed bij. Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde zal dit jaar werk maken van een comfortabel fietspad tussen de Kroonveldlaan en de Kalendijk.

Heel veel fietsers gebruiken deze verbindingsweg tussen de Kroonveldlaan en het Kalendijkgebied om naar het stadscentrum te rijden. Het pad vertrekt tussen de terreinen van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius en de site De Kroon en loopt vervolgens richting zwembad Olympos tot het stadscentrum.





Nieuwe rijweg

"Het begin van deze buurtweg is verhard in freesasfalt en dat is niet comfortabel voor fietsers", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Bovendien ligt de verharding er allesbehalve goed bij. Daarom voorzien we een nieuwe rijweg in asfalt. Die zal 2,5 meter breed zijn, fietsvriendelijk en goed verlicht." Het stadsbestuur vraagt binnenkort een stedebouwkundige vergunning aan. Eens die op zak, kan de nieuwe rijweg aangelegd worden. De werken zijn voorzien midden 2018. (DND)