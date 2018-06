Eindejaarsexpo in kunstacademie 22 juni 2018

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) van Dendermonde organiseert dit weekend haar jaarlijkse eindejaarstentoonstelling. Die draagt dit jaar de titel "Game of Trolls". Leerlingen tonen dan hun projecten en kunstwerken. Voor KASK is het een unieke kans om het grote publiek kennis te laten maken met de werking en creatievelingen warm te maken om ook lessen te volgen. Er zijn cursussen met verschillende kunstdisciplines. Naast het aanleren van de specifieke vaktechnische vaardigheden, staan leerkrachten ook klaar om het creatieve denkproces te stimuleren, te voeden en te begeleiden. Kinderen vanaf zes jaar en volwassenen zijn welkom in de KASK. De eindejaarstentoonstelling is te bezoeken op zaterdag 23 en zondag 24 juni, telkens tussen 13 en 17 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de gebouwen van KASK, aan de Oude Vest 111 in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: www.kaskdendermonde.be. (DND)