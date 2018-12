Einde werken N41 in zicht Nele Dooms

05 december 2018

Het einde van de werken op de N41 tussen Elversele en Dendermonde is in zicht. Vrijdag 7 december zullen de Vlassenbroekbrug in Dendermonde en de Durmebrug in Hamme weer volledig opengesteld worden voor het verkeer. Die waren nu deels afgesloten, zodat het verkeer er over minder rijstroken moest passeren. De aannemer legt momenteel de laatste hand aan de afwerking. De voorbije maanden werd, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, een fietssnelweg aangelegd tussen Elversele en Dendermonde. Het langeafstandsfietspad loopt parallel met de N41. Het traject is tien kilometer lang. De werken begonnen op 5 maart en zorgden de voorbije maanden voor heel wat verkeershinder. Het project omvatte ook een grondige opknapbeurt van de twee bruggen over de Durme en de Schelde. De verharding en waterdichting werden opgebroken tot op het betonnen brugdek en volledig vernieuwd. Na de sanering zal één van de brugdelen dienst doen als dubbelrichtingsfietspad. Daarnaast zal dit brugdeel zo ingericht worden dat er uitzonderlijk vervoer over kan. Het Agentschap Wegen en Verkeer meldt nu het einde van deze werken en dus ook van de verkeershinder.