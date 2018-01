Einde in zicht voor renovatie stadhuis 02u37 0 Dendermonde De renovatie van het stadhuis in Dendermonde zal dit jaar afgerond worden.

Eerder werden al de Lakenhalle op het gelijkvloers en de lokalen van de toeristische dienst helemaal vernieuwd, tot hoogtechnologisch bezoekerscentrum. Dit jaar krijgen een aantal zalen op de eerste verdieping nog een grondige opfrisbeurt. Het gaat om de Aymonzaal waar maandelijks de gemeenteraad plaatsvindt. Daar worden de aankleding en verlichting vernieuwd. Ook de Reynoutzaal, de zijdelingse traphal en de trap naar de zolderverdieping mogen zich aan een opknapbeurt verwachten.





"In 2018 zullen we ook een projectovereenkomst voor de relighting van het gebouw afsluiten", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Dat moet er voor zorgen dat de huidige verlichting in het stadhuis vernieuwd wordt met een veel milieuvriendelijker en energiezuiniger alternatief." Ondertussen wordt ook voort werk gemaakt van de restauratie van het Belfort. De toren zal ontsloten worden voor het publiek. Daarvoor wordt de huidige smalle en ongelijke houten trap vervangen door een nieuwe brede metalen trap. Metselwerk en historische overblijfselen worden gerestaureerd.





Boven in de toren krijgt het Belfort een "viewpoint" voor een panoramisch zicht over de stad. (DND)