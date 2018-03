Eierkoker op kookplaat zorgt bijna voor brand 05 maart 2018

In de Dokter Haekstraat in Grembergen kon de brandweer vermijden dat er brand ontstond in een keuken van een woning. De bewoner had een eierkoker aangesloten en op de kookplaat gezet, maar had ook de kookplaat aangezet. Hierdoor begon het toestel op te warmen waardoor het begon te smelten. De hulpdiensten waren op tijd ter plaatse om erger te voorkomen. Er moest niet geblust worden. De woning werd verlucht. (KBD)