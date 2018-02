Eetfestijn voor nieuwe schoolruimte 28 februari 2018

De Visitatieschool van Baasrode organiseert op zondag 4 maart een eetfestijn. De opbrengst daarvan is bestemd voor de inrichting van een nieuwe polyvalente ruimte van de school. Op het menu staan schartongfilet, kalkoenfilet met diverse sauzen, speenvarken en quorn met pasta. Voor de kinderen is er kip met appelmoes. Wie nog plaats heeft voor dessert, kan een verwenbordje nemen. Smullen kan van 11.30 tot 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Pantershal, aan de Molenberg in Baasrode. Info en inschrijvingen: www.visitatiebaasrode.be. (DND)