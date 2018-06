Eetfestijn voor kaatsers 28 juni 2018

02u40 0

De kaatsclub Baasrode VA organiseert dit weekend haar jaarlijkse eetfestijn. Op het menu staan varkenshaasje provençaal of champignon, tomaat-garnaal, stoofpotje van gevogelte. Kinderen kunnen ook kiezen voor curryworsten. Als dessert is er roomijs. Smullen kan op zaterdag, van 17.30 tot 21.30 uur, en op zondag, van 11.30 tot 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de kantine van de kaastclub, aan de Molenberg in Baasrode. (DND)