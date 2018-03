Eetfestijn voor jeugdtour rugby 01 maart 2018

De Dendermondse Rugbyclub organiseert dit weekend een eetfestijn. Dat moet geld in het laatje brengen om de tournee van jeugdspelers deze zomer in Zuid-Afrika mogelijk te maken. Een groep van vijftig sportieve jongeren tussen veertien en achttien jaar oud trekt onder begeleiding naar Kaapstad en omgeving voor een onvergetelijke rugbyreis. Een pasta-avond moet extra geld opbrengen. Op het menu staan pasta bolognaise, carbonara en veggie. Volwassenen betalen 10 euro, kinderen 7 euro. Liefhebbers kunnen op zaterdag 3 maart terecht in het clubhuis van DRC, op de sportcampus aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Er wordt gewerkt in twee shiften, om 17.45 uur en 19.30 uur. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: www.dendermonderugbyclub.be. (DND)