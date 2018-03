Eetfestijn bij fietsclub 08 maart 2018

02u48 0

De Fietsclub 71 van Grembergen organiseert dit weekend voor de 28ste keer haar jaarlijks eetfestijn. De organisatoren serveren steak en kipfilet natuur of met pepersaus of champignonsaus. Bezoekers zijn welkom op zaterdag 10 maart, van 18 tot 21 uur, en op zondag 11 maart, van 11.30 tot 14.30 uur. De tafels staan gedekt in de gemeentelijke basisschool 't Kraaiennest, aan de Rootjensweg 76 in Grembergen.





Info en inschrijvingen: 0474/83.64.90.





(DND)