Eerste symbolische steen voor Residentie Augustijnen GLOEDNIEUW COMPLEX IN STADSHART BIEDT PLAATS AAN 20 BEJAARDENFLATS NELE DOOMS

18 mei 2018

02u45 0 Dendermonde In hartje Dendermonde is de bouw van Residentie Augustijnen begonnen. Tegen april 2019 moet op de plaats van de vroegere CM-kantoren een gloednieuw complex met twintig assistentieflats een feit zijn. De symbolische eerste steen is een koker met een boodschap.

Het kantoorgebouw van de Christelijke Mutualiteit CM, op de hoek van de Bogaerdstraat met de Dijkstraat, werd volledig gesloopt. Op de site is en aannemer nu aan de slag om een nieuwbouw te realiseren. En daar hoort ook een 'officiële eerste steenlegging' bij. "Al wilden we geen anonieme baksteen die later in het hele gebouw verdwijnt", zegt directeur Thuiszorg en Welzijn Kris Beeckman. "Dit complex zal hier decennia lang staan en daarom kwamen we op het idee om er een boodschap voor latere bewoners in te verwerken. Al de wensen van betrokkenen zijn in een koker gestopt die in een schacht gebetonneerd wordt. Moet het gebouw ooit afgebroken of vernieuwd, kan die terug boven komen."





Dat de Residentie Augustijnen op de plaats van de voormalige kantoren van CM komt, is geen toeval. De diensten zijn de jongste jaren allemaal geherlocaliseerd. "Van meet af aan dachten we aan een invulling met assistentieflats voor bejaarden", zegt Beeckman. "Alleen bleek een verbouwing echt geen optie. Daarom is het kantorencomplex gesloopt, zodat er een nieuwbouw kan komen. We kijken tegen een erg snelle timing van realisatie aan. In vier weken tijd moet de ruwbouw klaar zijn. Tegen april 2019 nemen we de nieuwbouw in gebruik." De twintig assistentiewoningen voor senioren worden allemaal voorzien van een noodsysteem, waarmee bewoners een oproep 24 op 24 uur onmiddellijk beantwoord zien. De flats bevatten één of twee slaapkamers. Er zijn ook gemeenschappelijke faciliteiten, zoals ontmoetingsruimtes, fitnessruimte, wassalon, zonneterras, fietsenberging en parking.





Naam niet toevallig gekozen

Residentie Augustijnen sluit aan bij de al eerder gerealiseerde Residentie Christiana aan de Papiermolenstraat. Daar is ook dagverzorgingscentrum Het Passantenhuis gehuisvest. "Zo dragen wij ons steentje bij in het kader van de vergrijzing", zegt Beeckman. "Ouderen hebben de wens zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en er zijn lange wachtlijsten. Onze assistentiewoningen komen daaraan tegemoet."





De naam Augustijnen is niet toevallig gekozen. "De residentie staat op een plek die zwanger is van de geschiedenis", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Eeuwenlang was op deze site zorg verlenen een constante. CM zet dit nu voort. Exact op deze plaats bevond zich ook ooit het klooster van de Augustijnen. Die hadden in 1627 de toelating gekregen om zich in Dendermonde te vestigen."