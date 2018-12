Eerste spaghettifestijn D-Mon Hockey lokt meteen massa volk Geert De Rycke

21 december 2018

De Dendermondse hockeyclub D-Mon Hockey is nog maar net opgericht of ze barst al uit haar voegen. Tijdens het spaghettifestijn kwamen zo’n 160 mensen eten.

De Dendermondse hockeyclub D-Mon Hockey werd opgericht in juni van dit jaar. In september startten ze meteen in de competitie en vandaag heeft de club al tachtig leden. De club heeft zijn thuisbasis aan de sporthal van Sint-Gillis-Bij-Dendermonde. “Onze club groeit snel. Dat maakt dat het vandaag al een beetje krap wordt op het terrein”, zegt Pierre Samyn. “We kijken dus uit naar een oplossing.”

Met de organisatie van het spaghettifestijn willen ze vooral geld in het laatje brengen. “Door de snelle groei is er ook meer nood aan materiaal en dat zullen we aankopen met de opbrengst van het spaghettifestijn.” Ook extra trainers zijn nog welkom bij D-Mon Hockey. Info of je kandidaat stellen, kan via info@hockeydendermonde.be.