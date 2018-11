Eerste souvenirs Ros Beiaard te koop Nele Dooms

30 november 2018

14u08 0 Dendermonde De eerste souvenirs van het Ros Beiaard, naar aanleiding van de ommegang op 24 mei 2020, zijn te koop. “Ideaal voor wie met de feestdagen al wat Ros Beiaardsfeer in huis wil halen”, klinkt het bij het Ros Beiaardcomité.

Het is nog ruim anderhalf jaar aftellen naar de volgende Ros Beiaardommegang in mei 2020, maar achter de schermen is het Ros Beiaardcomité al volop bezig met verschillende projecten ter voorbereiding. Eén daarvan is de opstart van een nieuwe reeks Ros Beiaard-souvenirs. Allemaal zijn ze opgesmukt met het nieuwe logo voor de ommegang, ontworpen door Ivan Van Hooste.

Een eyecatcher in de collectie is de “Ros Beiaard-plexi”. “Die kan gebruikt worden als decoratief element in de huiskamer of als trendy hebbeding voor een bureau”, zegt Patrick Segers van het Ros Beiaardcomité. “Voor fijnproevers is er een subtiel fruitige Ros Beiaard-gin op basis van blauwe bessen. En ideaal voor scholieren en studenten zijn er handige Ros Beiaard-ringmappen. Die zijn perfect te combineren met een reeks notablokken met het Ros Beiaard-logo.”

Eerder waren er al Ros Beiaardstickers. Die blijven deel uitmaken in het aanbod. Vanaf het voorjaar 2019 wordt het aanbod aan souvenirs nog stelselmatig voort uitgebreid.

De souvenirs bekijken kan in het toeristisch onthaalkantoor in het stadhuis van Dendermonde. “Wie in deze feestelijke eindejaarsperiode al een beetje Ros Beiaardsfeer in huis wil halen of een ideaal Kerst- of nieuwjaarsgeschenk zoekt, kan de souvenirs vanaf zaterdag 1 december kopen”, klinkt het.