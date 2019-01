Eerste sneeuwvlokken in de regio Dendermonde Geert De Rycke

22 januari 2019

10u42 0

Het was voorspeld dat er vandaag enkele centimeters sneeuw zou vallen, in onze regio zou de sneeuwval iets voor de middag beginnen, maar momenteel vallen de eerste sneeuwvlokken al in onze regio.

Dus voor iedereen die de baan nog op moet vandaag zal het extra opletten worden.

De strooidiensten zijn al volop aan het strooien om de wegen en fietspaden zo snel mogelijk sneeuwvrij te krijgen.