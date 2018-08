Eerste quiz in Den Hert Nele Dooms

22 augustus 2018

16u10 1 Dendermonde De Vrienden van Den Hert, van het café in de Kerkstraat in Dendermonde, pakken op zaterdag 25 augustus uit met de allereerste 'Hertquiz'.

De organisatoren omschrijven hun initiatief als "de ideale opwarmer voor de openluchtfuif die diezelfde avond op de Grote Markt plaatsvindt". Het is dan ook kermisweekend in de Ros Beiaardstad. De Hertquiz heeft vragen klaar voor jong en oud, die vanaf 20 uur gesteld worden. Plezier en plezante thema's staan centraal. Ploegen mogen maximaal vier leden tellen. Je betaalt 25 euro per ploeg. Liefhebbers zijn welkom in het café in de Kerkstraat. Info en inschrijven via 0485/60.22.12.