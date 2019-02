Eerste ondergondse glasbollen aan Sas Nele Dooms

27 februari 2019

14u22 2 Dendermonde Dendermonde heeft eindelijk haar eerste ondergrondse glasbollen. Afvalintercommunale Verko besliste een tijd geleden om op verschillende locaties in gemeenten van haar werkingsgebied ondergrondse glasbollen te voorzien. Het initiatief kadert in de strijd die al lang woedt tegen zwerfvuil en sluikstorten op glasbolsites.

In Dendermonde zijn de eerste ondergrondse glascontainers gerealiseerd aan het Sas. Daar stapelde zich in het verleden constant ongewenst afval op rond de bovengrondse glascontainers. Zwerfvuilmeester Nele Cleemput, ondertussen schepen van Natuur, lanceerde tijdens de vorige legislatuur al het voorstel om de glascontainer aan het Sas te vervangen door een ondergronds model. Verko ging akkoord. “Want waar een container ondergronds zit, zijn sluikstorters minder geneigd om afval achter te laten omdat ze het niet kunnen verstoppen”, zegt Verko-voorzitter Dirk Abbeloos. “Ondergrondse sites beperken bovendien de lawaaihinder van rinkelend glas. En door de kleinere opening kan er geen ander afval in terecht.”

Bijkomend voordeel is dat voortaan het uitzicht op de Dender mooier is en het speelpleintje en parkje vlakbij properder ogen. Ondertussen zet de stad de strijd tegen zwerfvuil voort. “Zowel onze ophaaldiensten als vrijwilligers leveren veel goed werk op dat vlak”, zegt Cleemput. “Bij andere gemeenten die al ondergrondse glasbollen hebben, blijkt alvast dat er minder sluikafval wordt aangetroffen. We hopen dat dit ook in Dendermonde zo zal zijn.”