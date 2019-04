Eerste namen bekend voor zomerseizoen in Le Jardin Creole Nele Dooms

03 april 2019

De uitbaters van Cour et Jardin, aan CC Belgica in Dendermonde, zullen ook deze zomer hun “Le Jardin Creole” openen. De pop-up zomerbar bevindt zich in de tuin van Huis Van Winckel. Het vroegere “De Jardin” werd vorig jaar voor het eerst omgedoopt tot Le Jardin Creole. Met groot succes. Voor een tweede seizoen zijn de eerste namen van artiesten al bekend. “We willen dit jaar nog straffer doen”, zegt Joachim Heuvinck. “Onze eerste namen doen al dromen van een swingende zwoele zomer.” Geena Lisa zal met “Tribute to Yasmine” de zomer in Le Jardin Creole openen. Verderop in de zomer, wanneer Katuit lonkt, pakken de uitbaters uit met een echte Dendermondse Feestweek. De Belgische Metaltrots Channel Zero brengt twee guestbands mee om er een stevig feestje van te maken. Ook jeugdidool Laura Tesoro zal haar opwachting maken, met voltallige live-band. Tijdens een 90’s revivalnight tekenen Praga Khan, Buscemi en Zohra present. Op zondagen zal in de zomertuin de Jazz&blues-brunch terugkeren. “We gaan ook inzetten op Amerikaanse bands én lokaal talent”, klinkt het. Info: www.couretjardin.be.