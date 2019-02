Eerste mannelijk viergeslacht bij familie Vranken Nele Dooms

01 februari 2019



De familie Vranken telt voor het eerst een mannelijk viergeslacht. Daar zorgt de kleine Flor, geboren op 28 januari voor. Flor is het zoontje van Lien Heyvaert en Ward Vranken (32) uit Buggenhout. Ward is de zoon van landbouwer Luc Vranken (56) uit Baasrode. Die mag zich trotse grootvader van de baby noemen en wordt dooppeter van het kindje. Mogelijk nog trotser is overgrootvader Florent Vranken. De schaapherder uit Baasrode is 96 jaar. “We zijn enorm blij met de komst van ons eerste kindje”, zegt papa Ward. “Omdat hij voor een viergeslacht zorgt, vonden we het een mooi eerbetoon om de baby Flor te noemen naar zijn overgrootvader Florent.”