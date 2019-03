Eerste kindercarnaval in Baasrode meteen een groot succes Geert De Rycke

04 maart 2019

De eerste kindercarnaval in Baasrode was meteen een succes. Maar liefst 60 kinderen kwamen opdagen, ouders en grootouders genoten van de glunderende gezichtjes. Het initiatief werd ondersteund door de plaatselijke horeca en foorkramers. In de horecazaken kregen de kinderen een geschenkje waarmee ze een code moesten kraken. Dat leverde een extra verrassing op. De organisatoren denken al een een volgende editie.