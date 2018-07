Eerste Appelrun voor kinderen en volwassenen Nele Dooms

23 juli 2018

Dendermonde

Daar zorgt Sigurd Suys, inwoner van Appels en fervent jogger, voor. De loopwedstrijden vinden plaats op zaterdag 28 juli en zijn geschikt voor iedereen: man, vrouw, kinderen en personen met een beperking. Het parcours loopt onder andere over het jaagpad langs de Schelde en door het natuurgebied Hoge Maai. "Het gaat niet alleen om het wedstrijdgevoel, maar ook over het samen lopen in een mooie landelijke omgeving", zegt Suys. "Het parcours loopt volledig over het harde asfalt en daarom is het ook toegankelijk voor personen met een beperking." Voor kinderen zijn er, naargelang de leeftijd, wedstrijden van 400 en 800 meter en 1,2 kilomter. Volwassenen kunnen zich wagen aan trajecten van vijf, tien of vijftien kilometer. De start is voorzien aan de feesttent die opgesteld staat aan de Hoofdstraat 187 in Appels, naar aanleiding van de Landbouwdagen. De eerste wedstrijden beginnen om 14 uur. Om alles veilig te laten verlopen, mogen er vanaf 13 uur geen voertuigen stilstaan of parkeren in de Hoofdstraat. Info: op www.appelrun.be.