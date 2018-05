Eerst sporten, dan genieten in jacuzzi of sauna GLITTER AND GLAMOUR WORDT THEMA VAN 25STE FLANDERS OPEN RUGBY NELE DOOMS

16 mei 2018

02u34 0 Dendermonde Glitter en Glamour voor de Flanders Open Rugby dit jaar. Het internationaal sportevent is aan de 25ste editie toe. En daar horen honderd rugbyteams uit de hele wereld, live-optredens, grote festihutten en zelfs jacuzzi's en sauna's bij.

"Het is bijna niet te geloven waar we tegenwoordig staan met onze jaarlijkse Flanders Open Rugby", zegt toernooidirecteur Mario Zaman van de Dendermonde Rugbyclub. "We zijn momenteel het grootste internationaal 10-a-side rugbytoernooi dat er bestaat. Dankzij de deelname van honderd teams uit vijftien verschillende landen, goed voor 2.500 sporters. En daar komen dan ook nog eens 1.500 vipbezoekers en duizenden festivalgangers bij."





25 jaar geleden nam het toernooi alleszins een veel bescheidener start. "Zes teams speelden toen op één plein en er stond één groene legertent met een frituur in", weet ondervoorzitter Alain Buyens, die er toen al bij was. "Een volgende editie speelden we op twee pleinen en kwam er een feesttent bij. Toen we ook een damescompetitie programmeerden, kende het toernooi een steeds grotere groei. Vooral de voorbije vijf jaar zijn we immens geboomd tot een reusachtig sportevenement en driedaags muziekfestival. Kers op de taart wordt nu onze 25ste editie, al hopen we dat er nog veel meer mogen volgen."





25 meter hoog reuzenrad

'Glitter and glamour' is het toepasselijke thema voor het grote feest dit pinksterweekend. Dat is meteen ook de dresscode, zo roepen de organisatoren op. "In onze 'Big Tent', waar de traditionele rugbyfuiven plaatsvinden, geeft dit extra sfeer", zegt Zaman. "Voor live-optredens en DJ-sets kunnen liefhebbers terecht aan The Jupiler Stage. Onder andere Studio Brussel presenteert daar op zaterdag haar 80/90/2000-concept. En voor het derde jaar op rij spelen verschillende dj's aan The House of The Bull. Voor de 25ste editie voorzien we vuurwerk en een reuzerad van 25 meter hoog. Ook de foodvillage steekt in een nieuw kleedje."





Dat teams van over de heel wereld met plezier van ver reizen om in Dendermonde te spelen, heeft alles te maken met de toernooi-organisatie. "We besteden niet alleen aandacht aan de sportieve kant van het toernooi, maar ook aan de sociale", legt Zaman uit. "De overnachtingen zijn origineel geregeld in een gigantisch tentenkamp. We hebben daar degelijke Festihutten voor vier of XL-exemplaren voor veertien personen staan. Van de jacuzzi's, sauna en kapperservice wordt dankbaar gebruik gemaakt. Het draagt allemaal bij tot de unieke sfeer van het verblijf en zorgt voor enthousiasme bij onder andere Nieuw-Zeelanders, Australiërs en Afrikanen."





Flanders Open Rugby vindt dit weekend plaats op de sportcampus aan de Van Langenhovestraat. Info: www.flandersopenrugby.com.