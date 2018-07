Eerst nagelbijten, dan uitzinnige vreugde 03 juli 2018

Aan de supporters zal het niet gelegen hebben. Die troepten massaal samen voor de grote schermen in de regio. In Dendermonde daagden meer dan tweeduizend fans op in het voetbaldorp op de Gedempte Dender.





Organisator Luc Van Mol is tevreden. "We moesten ons voetbaldorp zelfs uitbreiden om de massa volk te ontvangen", zegt hij. "Het was fantastisch om de Belgen te zien winnen tegen Japan. We kunnen nu al terugblikken op een geslaagde organisatie, maar gaan er ook voor de volgende match vrijdag tegen Brazilië vol goede moed tegenaan."





De 2-0 was eerst een flinke domper op de feestvreugde. Dat de Belgen terugkwamen met drie doelpunten zorgde voor uitzinnige vreugde.





Gratis vat

Ook in andere voetbaldorpen kon de sfeer niet op. In Opdorp daagde meer dan 3.000 bezoekers op. Daar kon het overwinningsfeest tot in de vroege uurtjes doorgaan, want Middenstand Opdorp Leeft gaf een gratis vat in de feesttent, waar coverband DUK de aanwezigen liet verder vieren op de Kasteelfeesten van De Capelderij. (DND)