Eenrichting in Lodewijk Dosfelstraat 18 mei 2018

02u45 0

De Lodewijk Dosfelstraat in Dendermonde krijgt tijdelijk eenrichtingsverkeer. Er wordt volgende week een torenkraan in deze straat geplaatst, ter hoogte van huisnummer 15. Daardoor kan verkeer in beide richtingen niet meer door. Het eenrichtingsverkeer gaat in op dinsdag 22 mei en duurt tot en met donderdag 7 juni. Het eenrichtingsverkeer geldt tussen het kruispunt met de Kerkstraat en het kruispunt met de Kapittelstraat. Chauffeurs mogen enkel inrijden via de Kerkstraat Verkeer dat van de Noordlaan komt, moet een omleiding volgen via de Kapittelstraat, het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein en de Kerkstraat. (DND)