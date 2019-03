Een schat in den hof? Erfgoedcel geeft uitleg aan eerlijke vinders Nele Dooms

25 maart 2019

16u35 1 Dendermonde De Dienst Onroerend Erfgoed Schelde Durme organiseert op dinsdag 26 maart een lezing rond ‘toevalsvondsten’. ‘Wat als je een schat vindt?’, is het uitgangspunt van de avond.

De Erfgoeddienst wil met de voordracht een aantal onduidelijkheden en misverstanden uitklaren. Als locatie voor de infosessie is het Hof van Peene uitgekozen en dat is niet toevallig. Toen hier enkele jaren geleden een oud herenhuis uit de vijftiende eeuw werd gesloopt, kwamen er honderden archeologische vondsten aan het licht. Vandaag vormen deze ‘schatten’ een grote troef voor de site. “Helaas gaan er veel mooie vondsten verloren”, stelt Steffi Coppens, coördinator van de erfgoeddienst Schelde-Durme. “Mensen stoten onverwachts op iets tijdens graafwerken, verbouwingen of landbouwactiviteiten en weten niet goed wat te doen. Gaat het om iets waardevols? Zijn ze er eigenaar van? Moeten ze iemand verwittigen? Onze voordracht biedt antwoorden op al die vragen.”

De lezing ‘Help, een schat in mijn hof!’ begint om 19 uur. Geïnteresseerden zijn welkom in het Hof van Peene, aan de Sint-Ursmarusstraat 69 in Baasrode. Info en inschrijvingen: ioedscheldedurme@rlsd.be.