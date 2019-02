Een rijbewijs onmiddellijk ingetrokken tijdens verkeersveilige dag Koen Baten

28 februari 2019

De politiezone Berlare/Zele heeft bij de snelheidscontroles in het kader van de verkeersveilige dag een rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen omwille van een zware snelheidsovertreding. In totaal controleerde de zone 1190 voertuigen en waren er 106 in overtreding.

Ook de andere zones in de regio rond Dendermonde deden mee aan de verkeersveilige dag. In Dendermonde werden 37 van de 1808 gecontroleerde voertuigen betrapt op overdreven snelheid. In Hamme/Waasmunster werden meer dan 2000 voertuigen gecontroleerd en werd 6,1 procent of 128 bestuurders betrapt op een zware voet. In deze zone werd ook een bestuurder betrapt die een positieve ademtest aflegde. Zijn rijbewijs werd niet meteen ingetrokken.

Tot slot flitste de politiezone Buggenhout/Lebbeke ook 1592 voertuigen. Ook hier hadden 72 bestuurders een te zware voet.