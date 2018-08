Eén bestuurder onder invloed Koen Baten

01 augustus 2018

12u00 1

De politie van Dendermonde heeft woensdagnamiddag in Grembergen een alcoholcontrole gehouden. In totaal moesten 180 bestuurders blazen. Eén van hen had gedronken en moest zijn rijbewijs afgeven voor een periode van zes uur. Een andere bestuurder kon dan weer geen geldig verzekeringsattest voorleggen. Ook hij kreeg een proces-verbaal.