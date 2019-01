Echo doet dromen tijdens openschooldag Nele Dooms

24 januari 2019

Gemeentelijke basisschool Echo van Oudegem organiseert op vrijdag 25 januari een openschooldag. Iedereen is er welkom tussen 17 en 19 uur. De opendeur is het resultaat van een twee weken lang durend project rond “dromen”. “elke klas droomde over iets anders”, zegt directeur Danny Verneirt. “Dat willen de kinderen nu graag tonen aan ouders, vrienden, familie, buren en iedereen die interesse heeft. Thema’s als avontuur, techniek, recycleren, indianen, muziek, zijn wie je bent, wat als ik burgemeester zou zijn, vliegen, droomkastelen en nog zoveel meer komen aan bod.” Geïnteresseerden kunnen vrijdag terecht in de schoolgebouwen aan de Ouburg in Oudegem. Bezoekers die alle klassen doorlopen, ontvangen een droomgeschenk. Napraten kan achteraf in het Droomcafé, met hapjes gemaakt door de leerlingen.