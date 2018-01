Eben in finale Top Model Belgium 15-JARIGE IS JONGSTE KANDIDATE IN SHOW NELE DOOMS

02u39 0 Foto Geert De Rycke Eben staat zondag als jongste kandidaat in de finale van Top Model Belgium. Dendermonde Amper vijftien jaar is ze, maar Eben Yehemdi uit Dendermonde staat wel in de finale van Top Model Belgium. Daarmee is ze de allerjongste kandidate. Dit weekend trekt de jongedame, die droomt van een professionele modellencarrière, naar Parijs voor de finaleshow. "Ooit op de cover van Vogue staan is het ultieme doel", zegt ze.

Top Model Belgium is één van de grootste modellenwedstrijden in Europa. Meer dan 10.000 geïnteresseerde meisjes schreven zich in. "Daarvan werden er 800 geselecteerd en 500 daarvan gingen naar de halve finale", vertelt Eben. "Uiteindelijk staan er dit weekend 200 in de finale. Ook ik behaalde een plaats, in de categorie 'fotomodel'. Ik neem het op tegen 25 tegenkandidaten en kijk er enorm hard naar uit."





Eben moet zich aanstaande zondagavond bewijzen tijdens de grote finale show. Die vindt plaats in de Lido in Parijs. "Blij dat ik daar mag staan", zegt Eben. "Die locatie alleen al is een heel avontuur. En er hangt meteen ook een heel weekend Parijs aan vast. Al zal er van sightseeing niet te veel in huis komen, want er moet volop gerepeteerd worden. Er is wel een afvaart van de Seine voorzien. Daar ga ik zeker van genieten."





Droom

Eben neemt niet zomaar deel aan Top Model Belgium. Het is een weloverwogen zet in een poging haar droom om ooit professioneel topmodel te worden waar te maken. "Voor de camera staan is mijn leven", zegt ze. "Dat zit er al van kleinsaf aan in. Ik was amper negen jaar toen ik deelnam aan de wedstrijd Little Kid Model en won toen de finale. Sindsdien heeft de passie voor modellenwerk me nooit meer los gelaten." De jongedame heeft, ondanks haar jonge leeftijd, dan ook al wat sporen verdiend in het modellenwereldje. Ze fungeerde als model voor onder andere Torfs Schoenen en Dreamland, is te zien in het campagnefilmpje van Kind&Gezin en promotiebeelden voor een cd van Maurice Engelen en figureerde in televisieprogramma's zoals Amigo's en Rox. "Bovendien ben ik model voor de fotografieschool in de kunstacademie van Dendermonde", vertelt ze. "Ik rol wat van de ene opdracht in de andere. Zo kan ik zoveel mogelijk ervaring opdoen. Ik weet dat mijn droom van een professionele modellencarrière hoog gegrepen is, maar ik ben bereid daarvoor te vechten en niet op te geven."





Jongste kandidaat

Grootste voorbeeld voor Eben, die momenteel bio-esthetiek studeert, is topmodel Cara Delevingne. "Ik kijk enorm naar haar op, omdat ze zo allround is", klinkt het. "Ze kan alle modellenwerk aan, van catwalk tot fotoshoots. Ikzelf hou het meest van fotowerk en hoop dat ik dat later ook in het buitenland kan doen. Daarvoor ben ik voorlopig nog een beetje jong. Het is aftellen tot ik zestien jaar ben. De ultieme wens is natuurlijk om ooit de cover van Vogue te halen. Dan heb je het helemaal gehaald."





Voor de finale van Top Model Belgium is Eben de allerjongste kandidaat. "Ik weet echt niet hoe ik mijn kansen moet inschatten", zegt de jongedame. "Door de jonge leeftijd kunnen ze met mij nog alle kanten uit. Maar het betekent meteen ook dat de concurrentie echt zwaar is voor mij, want de andere kandidaten hebben zoveel meer ervaring. Ik hoop alleszins dat deze wedstrijd een start kan zijn van een verdere modellencarrière."





In de jury zitten alvast niet van de minsten. Zo tekent de fotograaf van Lady Gaga en Vogue present, net als internationale topmodellen Adriana Karembeu en Giovanni Bonamy en muzikant Paul Ambach, en zijn boekingskantoren vertegenwoordigd. Eben roept iedereen op voor haar te stemmen via sms. Dat kan tot zondag 21 januari om 15.30 uur door "TMB122" te sturen naar 3565.