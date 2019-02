Dynamic doet griezelen met muzikale Ghost Train Nele Dooms

14 februari 2019

12u47 0

Dynamic Symphonic Band van Dendermonde pakt dit weekend uit met een grote muzikale productie. De muzikanten brengen op zaterdag 16 februari het topwerk “Ghost Train” van de Amerikaanse hedendaagse componist Eric Whitacre. Dynamic gooide in 2012 al eens hoge ogen met dit werk tijdens de finalewedstrijd voor orkesten uit hogere afdelingen van Vlamo. In het Lemmensinstituut behaalde Dynamic toen grootste onderscheiding met felicitaties van de jury in superieure afdeling, onder andere dankzij een fenomenale uitvoering van het eerdergenoemde werk. Ook nu wil Dynamic met Ghost Train weer deelnemen aan de wedstrijd. Het concert zaterdag kadert in het voorbereidingsproces. De muzikanten zijn vast van plan om een indrukwekkende show te brengen. Naast Ghost Train zet Dynamic ook andere songs zoals The Phantom of the Opera, filmmuziek, Godess of Fire en Lord Tullamore op het programma. Het voorjaarsconcert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat 24 in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop, 14 euro aan de kassa. Info en reservatie: www.dynamicsymphonicband.be.