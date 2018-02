Dynamic brengt voorjaarsconcert 22 februari 2018

Concertband Dynamic van Dendermonde brengt op zondag 25 februari haar voorjaarsconcert 'Musical Moments'. De muzikanten werken hiervoor samen met Deborah De Ridder en met Hans Peter Janssens, twee grootheden uit de Vlaamse musicalwereld. Het concert begint om 11 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro in voorverkoop, 18 euro aan de kassa. Kinderen kunnen gratis naar binnen. Info en reservatie: http://dynamicsymphonicband.be/tickets-musical-moments.





