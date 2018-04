Dynamic brengt muziektheater met hoop CONCERTBAND WERKT AAN STUK OVER EERSTE WERELDOORLOG NELE DOOMS

06 april 2018

02u30 0 Dendermonde Concertband Dynamic van Dendermonde stoomt een groots muziektheater klaar. De muzikanten werken samen met twee koren en verschillende acteurs. Voor 'Anna', een stuk over WOI met verwijzingen naar Dendermonde, werd alle muziek nieuw gecomponeerd.

Dat Dynamic geen uitdaging uit de weg gaat, is al lang bekend. Het muziekgezelschap zette eerder al grote projecten op, zoals opvoeringen van Carmina Burana. "We merkten dat bij heel veel van onze muzikanten de hunker naar een nieuw spektakel groot was", zegt dirigent Geert Baetens. "Eens de smaak te pakken om met grote evenementen voor veel volk te spelen, gaat dat niet meer over."





Eerste Wereldoorlog

Dus pakt Dynamic uit met een muziektheater over de Eerste Wereldoorlog, net in het herdenkingsjaar van honderd jaar Groote Oorlog. "We brengen het verhaal van Anna en Edward, twee tieners uit Dendermonde, anno 1914 tot na de oorlog", zegt Baetens. "Anna is uit het land gevlucht, Edward blijft in Baasrode. Na de oorlog werkt hij aan de heropbouw van zijn dorp. Anna keert ook terug naar Dendermonde. Het publiek ontdekt of liefde en hoop zegevieren. Het was een bewuste keuze om minder in te spelen op de oorlogsellende, dan wel een voorstelling vol hoop te brengen."





Het stuk zit vol verwijzingen naar Dendermonde. Een deel van het verhaal speelt zich af op de Scheepswerf van Baasrode, maar ook in onder andere Appels, Hamme-Zogge en 't Sas in Dendermonde-centrum. Bedenker van het verhaal is Yves Bondue, al lang in de ban van WOI. "De verwoestende kracht van oorlog zit overal in het stuk verweven, maar ik heb toch iets gemaakt met een positieve boodschap", zegt hij. "Het is een universeel verhaal: als mensen elkaar helpen, kunnen ze grote dingen verwezenlijken."





Nieuwe muziek

Voor de productie werd alle muziek nieuw gecomponeerd door Hans Vercauteren uit Dendermonde. Hij schreef een muziekstuk van anderhalf uur. "De orkestpartituur is liefst 306 pagina's op A3-formaat groot", zegt hij. "Ik heb momenten gehad dat ik tot 4 uur 's nachts aan het werk was om alles rond te krijgen. Er moest niet alleen muziek zijn voor het orkest, maar ook voor de koren en zang. Tussen de muziek door is ook proza voorzien om het verhaal duidelijk te kunnen vertellen." Voor 'Anna' werkt Dynamic samen met de koren Viva Voce van Dendermonde en Sint-Jozef Cantorij uit Kastel. Daarnaast staan ook een verteller en acteurs op het podium. "De ticketverkoop is gestart en vanaf nu gaat het in één rechte lijn naar de opvoeringen in oktober", zegt Baetens. "Er zal nog heel intensief gerepeteerd worden."





Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober in de kerk Sint-Jozef Arbeirder in het Keur in Dendermonde. Tickets via www.dynamicsymphonicband.be.