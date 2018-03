Dwars Door Dendermonde wil 3.000 lopers lokken 14 maart 2018

02u43 0 Dendermonde Minstens drieduizend lopers. Zoveel deelnemers willen de organisatoren van Dwars Door Dendermonde zondag bereiken. Het parcours dat de historische binnenstad combineert met natuur is een grote troef.

Voor de negende keer vindt Dwars Door Dendermonde plaats. De basisschool van het Oscar Romerocollege richtte het initiatief ooit op om haar 175ste verjaardag te vieren. "Omdat het meteen zo een schot in de roos was, brouwen we er al jaren een vervolg aan", zegt Pascal Putteman. "Onze eerste editie klokte af op 1.840 deelnemers. Sindsdien ging het cijfer in stijgende lijn en hadden we vorig jaar 2.650 sportievelingen. Nu maken we van 3.000 ons streefdoel."





Ondertussen werd het parcours diverse keren bijgestuurd om het beter te maken. Het traject is dan ook de grootste troef van het Dendermondse loopevent. "Dankzij een samenwerking met het stadsbestuur en Golazo kunnen we tijdens de tocht een mix van natuur en randstedelijk groen, met de pracht van de historische binnenstad aanbieden", zegt Putteman. "Dat valt in de smaak bij de deelnemers."





Ook dit jaar gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit keer "samen trappen tegen kanker", een team leerkrachten van de school dat deelneemt aan de fietstocht 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker.





Dwars door Dendermonde vindt plaats op zondag 18 maart. Je kan kiezen uit 2,5 of 5 of 10 kilometer. Er is een Kidsrun. Starten vanaf 13.30 uur, in de Kerkstraat. Info en inschrijvingen: www.sport.be/ runningtour/ dwarsdoordendermonde/2018/nl/ (DND)