Dwars door Dendermonde blijft bekoren Nele Dooms

24 maart 2019

De stratenloop “Dwars Door Dendermonde” blijft bekoren. Ook al was het evenement aan de tiende editie toe, sleet zit er duidelijk nog niet op de formule. Mede dankzij het prachtige lenteweer werd het zondag een van de recordedities. De run lokte bovendien heel wat toeschouwers en supporters naar het stadscentrum. Stuwende kracht achter de organisatie is het Oscar Romerocollege, dat voor de stratenloop samenwerkt met stadsbestuur en Golazo Sports. “Het parcours door groene landschappen rond Dendermonde en het historisch stadscentrum blijft duidelijk een grote troef”, klinkt het bij de organisatoren. “Het blijkt heel wat sportievelingen te bekoren om hier de nodige kilometers af te leggen. Er is in het parcours dan ook veel afwisseling tussen stad en groen.” Enkele duizenden atleten schreven zich in. Ook aan de Kids Run namen heel wat kinderen deel. De opbrengst van de stratenloop gaat naar een goed doel.