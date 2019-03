Dwars door Dendermonde aan tiende editie toe Nele Dooms

21 maart 2019

14u00 0 Dendermonde Dwars Door Dendermonde, de stratenloop die het Oscar Romerocollege, het stadsbestuur en Golazo Sports jaarlijks organiseren, is zondag 24 maart aan de tiende editie toe. Het parcours dat de historische binnenstad met natuur combineert, moet opnieuw duizenden deelnemers lokken.

Het traject is de grootste troef van het Dendermondse loopevent. Voor Dwars door Dendermonde kunnen deelnemers kiezen uit afstanden van 2,5 of 5 of 10 kilometer. Er is ook een Kidsrun van één kilometer. De wedstrijden starten vanaf 13.30 uur, in de Kerkstraat in hartje Dendermonde.

Om alles veilig te laten verlopen zijn verschillende straten zondag een hele dag afgesloten voor het verkeer. Dat is het geval voor de Gentsesteenweg, Kerkstraat, Grote Markt, Justitieplein, Franz Courtensstraat, Vlasmarktbrug, Ridderstraat, Emiel Van Winckellaan, Greffelinck, Sas, Beurzestraat, Zwarte Zustersstraat en Tragel. Er geldt ook een parkeerverbod. Parkeren mag ook niet in de Burgemeester Portmanslaan, Geldroplaan, Zuidlaan en het kerkplein. Ook in Oud Klooster, Galeidestraat, Nieuw Kwartier, Begijnhoflaan, Sint-Jorisgilde, Vlasmarkt, Dijkstraat, Bogaerdstraat, Bogaerdbrug, Oude Vest, Papiermolenstraat, Koningin Astridlaan en Werf geldt een verkeersverbod in de namiddag.

Info en inschrijvingen: www.runningtour.be.