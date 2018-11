Duofiets voor woonzorgcentrum Sint-Vincentius Nele Dooms

08 november 2018



Dankzij serviceclub Fifty-One Club Dendermonde Ladies beschikt het woonzorgcentrum Sint-Vincentius voortaan over een duofiets. De dames kwamen de fiets zelf aan de bewoners van het rusthuis overhandigen. “Met deze duofiets kunnen onze bewoners er eens op uit, in gezelschap van een begeleider”, zegt OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek. “Er zijn enkele aanpassingen aan gebeurd om het comfort te verhogen. Zo kunnen ze optimaal genieten van een tripje in de buitenlucht en genieten van een rondrit in de omgeving. Ze komen dan op plaatsen waar ze vroeger nog gewoond en gewerkt hebben en kunnen herinneringen ophalen aan vroeger.”