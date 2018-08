Duizenden gezinnen zonder stroom door kapotte kabel Koen Baten

10 augustus 2018

In grote delen van Grembergen en Hamme hebben donderdagavond vanaf 20.30 uur meer dan duizend gezinnen een tijdje zonder stroom gezeten. De oorzaak was een kabel die stuk was. "Dit gebeurde nadat een bewoner aan het werken was en een paal in de kabel had geplaatst", laat David Callens van Eandis weten. Eandis liet meteen de stroom omschakelen waardoor een uur later de problemen opgelost waren en de bewoners weer over elektriciteit konden beschikken. De kapotte kabel werd intussen ook al hersteld door Eandis.