Duimen voor studerende jeugd 14 juni 2018

02u29 0

Vrouw en Maatschappij Dendermonde duimt voor studenten met examens. De dames deelden gisteren aan de bibliotheek zakjes studentenhaver uit. Ook trekken de leden, samen met Jong CD&V, op pad met raamaffiches waarop een grote duim te zien is. Die zullen overal in het straatbeeld verschijnen. "Van kinderen in de lagere school tot jongvolwassenen in het hoger onderwijs, allemaal leggen ze dezer dagen testen af", zegt Nele Cleemput. "Wij willen voor hen duimen. Vandaar de campagne 'Dendermonde Duimt'." Vrouw & Maatschappij geeft ook tips voor tijdens de blok: "Verwennen werkt. Positieve aandacht doet wonderen. Horrorverhalen uit de eigen studententijd zijn uit den boze. En praat niet heel de tijd over examens." (DND)